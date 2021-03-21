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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الباكستاني: تلقي لقاح كورونا أمر واجب

الأحد 21/مارس/2021 - 02:53 م
عارف علوي
عارف علوي
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أكد الرئيس الباكستاني، عارف علوي، أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يعد أمرا واجبا لا بد منه.

وحذر علوي- في تغريدة على موقع "تويتر" أوردتها قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الأحد- الأمة من مغبة هؤلاء الذين يثيرون الشكوك في لقاح "كورونا"، والاحتراس منهم لأنهم لا يدركون.

وشدد عارف على أن اللقاح فعال بنسبة 100% في معظم الحالات، موضحًا أنه في حالة بقاء اللقاح فإن خطورة العدوى تقل بصورة كبيرة، ما يزيد من معدل النجاة من المرض.

وكانت باكستان قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- تسجيل 3677 إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 626 ألفا و802 حالة.

كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و843 حالة.

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