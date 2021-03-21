الرئيس الباكستاني: تلقي لقاح كورونا أمر واجب
الأحد 21/مارس/2021 - 02:53 م
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أكد الرئيس الباكستاني، عارف علوي، أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد يعد أمرا واجبا لا بد منه.
وحذر علوي- في تغريدة على موقع "تويتر" أوردتها قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الأحد- الأمة من مغبة هؤلاء الذين يثيرون الشكوك في لقاح "كورونا"، والاحتراس منهم لأنهم لا يدركون.
وشدد عارف على أن اللقاح فعال بنسبة 100% في معظم الحالات، موضحًا أنه في حالة بقاء اللقاح فإن خطورة العدوى تقل بصورة كبيرة، ما يزيد من معدل النجاة من المرض.
وكانت باكستان قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- تسجيل 3677 إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 626 ألفا و802 حالة.
كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و843 حالة.
وحذر علوي- في تغريدة على موقع "تويتر" أوردتها قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الأحد- الأمة من مغبة هؤلاء الذين يثيرون الشكوك في لقاح "كورونا"، والاحتراس منهم لأنهم لا يدركون.
وشدد عارف على أن اللقاح فعال بنسبة 100% في معظم الحالات، موضحًا أنه في حالة بقاء اللقاح فإن خطورة العدوى تقل بصورة كبيرة، ما يزيد من معدل النجاة من المرض.
وكانت باكستان قد أعلنت- في وقت سابق اليوم- تسجيل 3677 إصابة جديدة بـ«كوفيد- 19»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 626 ألفا و802 حالة.
كما سجلت البلاد 44 حالة وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 13 ألفا و843 حالة.