تعاون بين «الطاقة المتجددة» و«يونيدو» لتدريب المهندسين

تستكمل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أطر التعاون المشترك بين الهيئة ومنظمة "اليونيدو" من خلال مشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين للأغراض الصناعية "SHIP Project".وكشفت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، عن أنه في إطار التعاون المشترك بين الهيئة و"اليونيدو" تستضيف الهيئة مركز تدريب العاملين في مجال تركيب وصيانة أنظمة التسخين الشمسي للمياه، حيث يتم حاليا عقد دورة تدريبية لتدريب مدربين "TOT" لتنمية قدرات المهندسين والفنيين وخلق مجموعة من المدربين الأكفاء القادرين علي تدريب العاملين في هذا المجال، خلال الفترة من 14-18 مارس 2021 بمقر الهيئة.وشمل التدريب جزء نظري وعملى على أعمال التركيب وإجراءات الصيانة للسخانات الشمسية، ما يتيح للهيئة عقد دورات تدريبية مستقبلا للشركات والأفراد العاملين فى مجال السخانات الشمسية لتاهيلهم وخلق كوادر قادرة على تركيب وصيانة هذه السخانات مستقبلا.