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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الدواء» تتعاون مع العالمية للترقيم لدعم قواعد بيانات المستحضرات الطبية

الأحد 21/مارس/2021 - 02:20 م
الدكتور أيمن الخطيب،
الدكتور أيمن الخطيب، نائب ريئس هيئة الدواء المصرية،
سارة سعودى - فاتن خديوي
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وقع الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، اليوم الأحد، مع المنظمة العالمية للترقيم "GS1 AISBL" ويمثلها في مصر أحمد حسن القلا، بروتوكول تعاون بشأن تقديم الدعم الفني والتقني لمنظومة إنشاء قواعد بيانات المستحضرات والمستلزمات الطبية باستخدام المعايير العالمية وأحدث الأنظمة التقنية.

وأكد الأستاذ دكتور محمود يس، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على متابعة المستجدات العالمية في مجال تقييم ومتابعة المستحضرات والمستلزمات الطبية لما لها من أثر هام على الصحة العامة للمواطنين، موضحا أن المنظمة العالمية للترقيم تقوم بتطوير معايير وحلول لدعم أعضائها في أكثر من مائة دولة حول العالم.

وأشار إلى أن البروتوكول يتضمن قيام فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر بإمداد الهيئة بجميع البيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للسلع، من خلال خدمة التحقق عن طريق المنظمة العالمية للترقيم، وكذلك إمدادها بجميع البيانات الخاصة بالشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان، بالإضافة إلى جميع البيانات الخاصة بمواقع الإنتاج والتوزيع الخاصة بالمنتجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي تم ترقيمها بالكود الدولي للمكان، ووضعها على خرائط تفاعلية بتقنية الـGPS.

وعلى صعيد متصل؛ أوضح أحمد حسن القلا، مدير فرع المنظمة العالمية للترقيم بمصر، أن المنظمة تسعى إلى تقديم كافة الدعم لأعضائها لتطبيق النظم والمعايير العالمية، كما أنها ستقدم الدعم الفني والتدريب لموظفي هيئة الدواء المصرية، وذلك بهدف تعميق خبرات فريق عمل الهيئة في المعايير والحلول الخاصة بنظام GS1.

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