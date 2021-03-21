معهد بريطاني: ارتفاع التأييد لإسرائيل في أوروبا بنسبة 8%

أفاد موقع قناة «مكان»، التابع لهيئة البث الإسرائيلية، بأن نتائج استطلاع للرأي العام أجراه معهد يوجوف (YouGOV) البريطاني أشارت إلى أن نسبة التعاطف مع إسرائيل وتأييدها ازدادت في أوروبا بنحو 8%.وعزت وزارة الخارجية الإسرائيلية، حسب «مكان»، أن السبب وراء ذلك اتفاقيات إبراهيم، ونجاح حملة التطعيم في إسرائيل.. كما رصد المعهد تراجعا في انشغال وسائل الإعلام بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكنازي، تعقيباً على هذا الاستطلاع، إن أوروبا باتت تدرك أهمية إسرائيل كمرساة للاستقرار والأمن في المنطقة، إضافة الى كونها ذخرا في مجال الصحة ومكافحة كورونا .من جانبه، قال نعام كاتس، نائب المدير العام لوزارة الخارجية والمسئول عن الدبلوماسية العلنية، إن هذا الاستطلاع يعكس فاعلية النشاطات الدبلوماسية العلنية الإسرائيلية في القارة الأوروبية.