"نتنياهو": الانتخابات هى المحاكمة الأكثر إثارة والجمهور سيقرر

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت في حديث له مع القناة الإسرائيلية (12) إنه "سيفوز بقضيته" في إشارة إلى التهم الموجهة إليه "الفساد وخيانة الأمانة والاحتيال"، وأضاف بأنه لا يخشى مناظرة رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد، ويريده أن يعلن ترشيحه لرئاسة الوزراء أولًا.وكان "لابيد" قد دعا في وقت سابق "نتنياهو" لإجراء مناظرة انتخابية تليفزيونية على طريقة المناظرات الانتخابية التي تجرى في الولايات المتحدة بين المرشحين الأساسيين، وأشار إلى أن الدولة ليست "لعبة" لشخصيات سياسية.وأشار "نتنياهو" إلى أنه ضد إلغاء محاكمته "أولًا وقبل كل شيء، لا توقفوا المحاكمة، ثانيًا، هذه الاتهامات الملفقة ستنهار أمام أعيننا"، مضيفًا: "سأحاكم وسأفوز في هذه المحاكمة، والمحاكمة الأكثر إثارة للاهتمام هي تلك التي ستجرى في هذه الانتخابات، الجمهور سيقرر وليس المدعون".وفي السياق نفى" نتنياهو" وجود خطط له لإقالة المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، الذي وجه إليه الاتهام في جميع القضايا الثلاث، لكنّه أعلن أنه سيجري "إصلاحًا" في الجهاز القضائي، "للموازنة بين سلطات الحكم" في إشارة إلى قانون يقلص صلاحيات الجهاز القضائي.وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد أعلنت أن سماع الشهود في محاكمة رئيس الوزراء سيبدأ في 5 أبريل القادم.ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مثول قصير أمام المحكمة في القدس يوم 8 فبراير الماضي، تهم الفساد الموجهة إليه، واتهم محاميه، بوعز بن تسور وأميت حداد المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت بسوء إدارة قضية الحكومة، وبحسب قولهما إن جزءًا من التحقيق فتح دون التصاريح المطلوبة.