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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإنتاج الحربي يكرّم الأمهات المثاليات

الأحد 21/مارس/2021 - 12:48 م
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي
إيمان ماهر
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أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه منذ خمسينات القرن الماضي أثبتت سيدات الإنتاج الحربي قدرتهن على العطاء في كافة مجالات الإنتاج سواء في المجال العسكري أو المدني وفي تنفيذ خطط التنمية الشاملة للدولة.

جاء ذلك في الاحتفالية التي عقدتها وزارة الإنتاج الحربي اليوم لتكريم الأمهات المثاليات بالوزارة والشركات والوحدات التابعة، بحضور أبناء المكرمات وقياداتهن وزملائهن من العاملين والعاملات.

وكرم وزير الدولة للإنتاج الحربي 23 أمًا مثالية، مؤكدًا على أن هذه الاحتفالية تأتي تكريمًا لدور المرأة المصرية فى "الإنتاج الحربي" في ضوء حرص القيادة السياسية على الاهتمام بها وضرورة الارتقاء بمكانتها فى المجتمع فى مسيرة العمل الوطني والإنساني إلى جانب مساهمتها الفعالة فى تقديم جيل نافع لنفسه وبلده، كما أكد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في شركاتها ووحداتها المختلفة.

وتم استعراض سبل دعم المرأة فى الإنتاج الحربي من خلال عدة إسهامات أبرزها إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن العاملات بالقطاع يتم تحديثها بصورة مستمرة، إلى جانب عقد العديد من الأنشطة والندوات التثقيفية والدورات التدريبية بهدف تنمية قدرات المرأة العاملة فكريًا وتعريفها بحقوقها وواجباتها ونشر الوعي الثقافي في مختلف المجالات، وكذا نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم برنامج متكامل للتوعية الصحية للعاملات بمقرات الشركات في مجالات متنوعة تهم المرأة والطفل، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للسيدات اللاتي لديهن أبناء من ذوى الإحتياجات الخاصة أو ترعى أحدهم من الدرجة الأولى والثانية من خلال إضافة مادة إلي لائحة شئون العاملين تنص على تقليل ساعات عملهن بواقع ساعة يوميًا أو منح يوم بدل راحة من خلال تجميع الساعات المخفضة وذلك بأجر كامل ودون التأثير على تقارير الكفاءة أو دورها في الترقية الوظيفية.

وتوجه مرسي بالشكر للأمهات المثاليات على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملي فى أداء وظيفتهن، داعيًا جميع العاملين والعاملات لبذل المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن "الإنتاج الحربي" وتحقيق أهدافه، كما دعا كل سيدات الإنتاج الحربي أن يحرصن دومًا على أن يكن سيدات منتِجات ليظل "الإنتاج الحربي" دومًا قاطرة الصناعة المصرية.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه في نهاية الاحتفالية تم منح شهادات التقدير والهدايا تشجيعًا للمكرمات ليكن قدوة لجميع العاملات فى قطاع الإنتاج الحربي، كما تم تكريم نعمة أحمد محمود والتى تبلغ من العمر 47 عاما كأم مثالية على مستوى وزارة الإنتاج الحربى والهيئة وشركاتها التابعة والتى كانت لأبنائها "الأب والأم" نظرا لوفاة زوجها فعكفت على تربية أولادها الثلاث حتى حصلوا جميعهم على مؤهلات عليا.
وزير الإنتاج الحربي يكرّم الأمهات المثاليات
وزير الإنتاج الحربي يكرّم الأمهات المثاليات
وزير الإنتاج الحربي يكرّم الأمهات المثاليات
وزير الإنتاج الحربي يكرّم الأمهات المثاليات

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