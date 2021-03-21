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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الشرطة النسائية تقدم هدايا وورد للأمهات في دور الرعاية

الأحد 21/مارس/2021 - 12:04 م
الشرطة النسائية
الشرطة النسائية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات ضمت ضباطا وضابطات من مختلف مديريات الأمن لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على احتياجاتهن من الخدمات الشرطية وتلبيتها، فضلًا عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهي معهن، وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدور والقائمات عليها، الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنساني.

وفى ذات السياق أقامت مديرية أمن الوادي الجديد احتفالية بيوم المرأة وعيد الأم بنادي الشرطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تمت استضافة عدد من الأمهات وتم توزيع الهدايا الرمزية عليهن.

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