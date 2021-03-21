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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بـ«صحة النواب»: لقاحات كورونا آمنة وفحصت قبل إتاحتها للمواطنين

الأحد 21/مارس/2021 - 11:00 ص
النائب عبد الله أحمد
النائب عبد الله أحمد عبد الله
سيد على
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قال النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن لقاحات فيروس كورونا المتداولة على مستوى العالم آمنة، وتم دراستها وفحصها بشكل جيد قبل إتاحتها للمواطنين، وكل ما يروج عنها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير دقيقة الغرض منها إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، ولم يثبت تسبب أي لقاح في الإصابة بمشكلة صحية توجب إيقاف التطعيم وهذا على مستوى العالم.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هناك من يريد نشر الذعر بين المواطنين ويشيع كذبا معلومات مغلوطة عن لقاح كورونا، وأن هناك نتائج سلبية جراء الحصول على اللقاح، وهذه المعلومات غير دقيقة على الإطلاق، مؤكدا أن الحصول على المعلومات من القنوات الرسمية، وعدم الانسياق خلف المعلومات المغرضة أو ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عبدالله، أن لقاحات كورونا آمنة وأن مصر من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا من أجل تطعيم المواطنين، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك توسع في تطعيمات كورونا، وسيتم استقبال جرعات جديدة من لقاح كورونا وتوفيرها لأعداد كبيرة من المواطنين، لافتا إلى أن الفئات التي يتم تطعيمهم باللقاح حاليا هم الفئات الأعلى خطورة، منوهة بأن لقاح كورونا يقي من الدخول في مضاعفات الإصابة بالعدوى، ولكنه لا يقي من الإصابة من الأمراض العادية التي يمكن أن تحدث مثل حدوث أمراض في القلب أو الرئة أو أمراض أخرى.

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