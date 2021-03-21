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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

7 مصابين في تصادم سيارتين بحلوان

الأحد 21/مارس/2021 - 10:50 ص
حادث
حادث
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أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أجرة بالطريق الجديد بمنطقة حلوان، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى حلوان بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وظهرت كثافات مرورية بحركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية، وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

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