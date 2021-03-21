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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. الحكم على عامل بتهمة قتل شرطى بمصر القديمة

الأحد 21/مارس/2021 - 10:06 ص
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الحكم على عامل رخام بتهمة قتل أحد رجال الشرطة أمام مسجد عمرو بن العاص في مصر القديمة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين أيمن فرحان سيد معوض، إيمان السيد أحمد مليجي، وأمانة سر خالد عبد المنعم.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة أحالت المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية للبت في قرار إعدامه من عدمه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "ملاك. م"، عامل رخام، بقتل المجني عليه محمد سعيد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على تحقيق المنية على قتل أيا من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وراح يبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجني عليه فأشهر في مواجهته سلاحه الأبيض مبادرا إياه بطعنة استقرت في عنقه قاصدا من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة شروع المتهم في سرقة السلاح الناري والذخائر الخاصين بعهده المجني عليه إلا أن إثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو ضبطه والجريمة متلبسا بها.

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