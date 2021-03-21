اليوم.. الحكم على 20 متهما بالاتجار في البشر بالأزبكية

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى، اليوم الأحد، الحكم على عصابة للاتجار في البشر بالأزبكية.تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم:شريف.ح، وائل.م، أحمد.س، أحمد. م، هدي.ع، محمود.ع، كمال.خ، عصام.ك، ياسر.ع، حمدي.م، كريم.ص، وشهرته كريم حوامدية، ليلي.ا، وشهرتها أم مروة، حسن.ا، وشهرته خالد المصري، خالد.م، ياسر.ح، أيمن.ع، أحمد.ع، وشهرته احمد الصعيدي، أحمد.ر، وشهرته أبو حمزة، مصطفى.ر، وشهرته الحمزاوي، جمال الدين.ن".صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعصوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر تامر حماد وهاني شحاتة.كشف قرار الإحالة أن المتهمين جميعا انضموا إلي جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية متعاملين في أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، بأن ارتكبوا سلوك لاستقبال للمجني عليهم محمود محمد حسن، حسني محسن قطب المزين، محمود السيد كمال، عادل ربيع سيد عثمان، سليمان سيد علي، كريم محروس شعبان، محمد جمال حسن، محمد حسن أحمد، وكان ذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية بغرض استئصال عضو الكلي لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد والأصول الطبية، وهو ما ترتب عليه استئصال الكلي للمجني عليهم من الأول حتى الثالث، علي ما نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.