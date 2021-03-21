«فيسبوك» تدرس إطلاق نسخة من «إنستجرام» للأطفال

تدرس شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاق نسخة من تطبيق تبادل الصور إنستجرام للأطفال أقل من 13 عاما.ونقل موقع "بوزفيد نيوز" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن فيشال شاه نائب مدير المنتجات في إنستجرام قوله في رسالة عبر الشبكة الداخلية للشركة: "يسرني أن أعلن أننا من الآن فصاعدا جعلنا العمل مع الشباب كأولوية لإنستجرام وأضفناهم إلى قائمة أولوياتنا إتش1".وأضاف: "سنقوم ببناء ركيزة جديدة للشباب داخل مجموعة منتجات المجتمع للتركيز على شيئين: الأول تسريع أعمال النزاهة والخصوصية لضمان أفضل تجربة ممكنة للمراهقين والثاني إطلاق إصدار من إنستجرام يسمح للأشخاص الأقل من 13 عامًا لاستخدام إنستجرام بأمان لأول مرة".يذكر أن الأطفال الأصغر من 13 عاما لا يمكنهم استخدام تطبيق إنستجرام.وكانت شبكة فيسبوك قد طرحت نسخة من برنامج المحادثة الفورية التابع لها ماسنجر لاستخدام الأطفال باسم ماسنجر كيدز في 2017 وتستهدف المستخدمين الأقل من 13 عاما.