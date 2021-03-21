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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

خاصية جديدة لـ«جوجل كروم» لعرض توصيف مكتوب للمحتوى

الأحد 21/مارس/2021 - 09:47 ص
جوجل كروم
جوجل كروم
وكالات
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أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا جوجل خاصية جديدة إلى برنامج تصفح الإنترنت جوجل كروم، بهدف إنتاج توصيف فوري مكتوب للمحتوى المسموع والمرئي الذي تبثه المواقع.

وتستهدف هذه الخاصية مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع، وكذلك أي شخص يريد معرفة محتوى أي فيديو أو تسجيل صوتي أثناء وجوده في بيئة صاخبة أو مضطر لمتابعة الفيديو بصوت منخفض أو بدون صوت تماما.

وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى وجود حوالي 466 مليون شخص يعانون من مشكلات سمعية في العالم.

وكانت جوجل قد أطلقت خاصية "لايف كابشن" على نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد عام 2019، وهي تتيح للمستخدمين الحصول على التوصيف النصي للمحتوى في مختلف منصات الأجهزة المحمولة.

وتمت إضافة هذه الخاصية إلى برنامج متصفح الإنترنت كروم، بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات ومكتبات الفيديو الشخصية مثل جوجل فوتوز ومحتوى الراديو وأغلب خدمات المحادثة الصوتية والمرئية على الإنترنت.

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