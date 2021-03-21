الكونجرس يُطالب بكشف حقيقة وجود عملية دعاية سرية لإيران في أمريكا

طالبت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، اليوم الأحد، الحكومة في الولايات المتحدة بالتحقيق في ما يُزعم أنها عملية دعاية إيرانية سرية وواسعة تدار على الأراضي الأمريكية، وفقًا لطلب مشرعين من الكونجرس إلى وزارة العدل الأمريكية.ونقلت الشبكة الأمريكية في تقرير لها عن النائبة الجمهورية عن ولاية نيو مكسيكو، إيفيت هيريل، والتي بعثت هي و8 من زملائها، رسالة إلى وزارة العدل تطلب فيها الكشف ومقاضاة أي أميركيين يتقاضون رواتبهم سرًا لدعم نهج طهران للتأثير على سياسة إدارة جو بايدن والرأي العام الأميركي حول نظام طهران الثيوقراطي.وقالت: "تظل إيران واحدة من أكبر التهديدات للولايات المتحدة في المنطقة، من المهم أن نضمن أنهم لا يستخدمون أموالهم بشكل غير صحيح للتأثير على السياسيين وقادة الفكر في حكومتنا"، وتابعت أن "أي تأثير يستخدم لتليين مواقف أميركا تجاه إيران يهدد الأمن القومي، لهذا السبب كتبت أنا وزملائي هذه الرسالة لحماية أمننا القومي ومحاسبة إيران".ويأتي تحذير هيريل بعد أن ألقي القبض على الخبير السياسي في ولاية ماساتشوستس الأميركية كافيه لوفولاه أفراسيابي، وتوجيه اتهامات فيدرالية ضده في يناير بالتصرف والتآمر والعمل كعميل إيراني غير مسجل.