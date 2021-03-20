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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الخميس.. مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز في بيت فاطم

السبت 20/مارس/2021 - 11:20 م
محمد الباز
محمد الباز
ايهاب مصطفى
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يستضيف بيت فاطم 6 ش التحرير برج الأطباء بمنطقة الدقي، حفل توقيع ومناقشة رواية "الزينة" أول الأعمال الأدبية للإعلامي الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور.

يأتي ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عفيفي، والناقد والشاعر شعبان يوسف، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين، ويدير الندوة الشاعر والكاتب الصحفي أحمد المريخي.

أما عن رواية "الزينة.. سيرة وجع" فقد صدرت عن دار بتانة للنشر والتوزيع وهي الرواية الأولى للدكتور محمد الباز بعد الكثير من الأعمال الفكرية ومنها «التركة الملعونة.. كتاب الأسرار» الذي يكشف فيه تفاصيل أزمة الإعلام منذ بدايتها، واضعًا يده على مواطن الخلل والإجراءات الممكنة للعلاج، وأيضًا كتاب "هيكل.. المذكرات المخفية.. السيرة الذاتية لساحر الصحافة العربية"، وأيضًا رهبان وقتلة، والعقرب السام، والعديد من الإصدارات التي أثرت المكتبة العربية.

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