مسئول أمريكي سابق: أمريكا تواجه أسوأ سياسة اقتصاد منذ 40 عامًا

حذر وزير الخزانة الأمريكي السابق، لورانس سامرز، من أن الولايات المتحدة ظلت تعاني من سياسة الاقتصاد الكلي "الأقل مسئولية" في الأربعين عامًا الأخيرة، ملقيًا بالمسئولية في ذلك على كل من الديمقراطيين والجمهوريين لـ"خلقهم مخاطر هائلة".وقال «سامرز» في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج: إن "توقعات السياسة المالية باهتة ومعتمة، وسيؤدي التعافي من (جائحة) كوفيد-19 إلى زيادة ضغط الطلب"، وأشار إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي تمسك بعدم خفض أسعار الفائدة لسنوات بينما يوسع ميزانيته العمومية.وتابع: "أعتقد أن هذه هي سياسة الاقتصاد الكلي المالية الأقل مسئولية على مدى السنوات الأربعين الأخيرة، أعتقد أنها مدفوعة بشكل أساسي بالتعنت من اليسار الديمقراطي والعناد والسلوك غير المسئول تمامًا في الحزب الجمهوري بأكمله".وبرز «سامرز» الذي كان مسئولًا بارزًا في إدارتي الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، كأحد أبرز المنتقدين بين الخبراء الاقتصاديين ذوي الميول الديمقراطية لخطة الرئيس جو بايدن لمكافحة الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، وحذر «سامرز» في المقابلة من أن الولايات المتحدة تواجه "تصادمًا ماليًا نقديًا دراماتيكيًا للغاية".