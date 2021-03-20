رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسئول أمريكي سابق: أمريكا تواجه أسوأ سياسة اقتصاد منذ 40 عامًا

السبت 20/مارس/2021 - 07:32 م
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
وكالات
طباعة
حذر وزير الخزانة الأمريكي السابق، لورانس سامرز، من أن الولايات المتحدة ظلت تعاني من سياسة الاقتصاد الكلي "الأقل مسئولية" في الأربعين عامًا الأخيرة، ملقيًا بالمسئولية في ذلك على كل من الديمقراطيين والجمهوريين لـ"خلقهم مخاطر هائلة".

وقال «سامرز» في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج: إن "توقعات السياسة المالية باهتة ومعتمة، وسيؤدي التعافي من (جائحة) كوفيد-19 إلى زيادة ضغط الطلب"، وأشار إلى أن مجلس الاحتياط الاتحادي تمسك بعدم خفض أسعار الفائدة لسنوات بينما يوسع ميزانيته العمومية.

وتابع: "أعتقد أن هذه هي سياسة الاقتصاد الكلي المالية الأقل مسئولية على مدى السنوات الأربعين الأخيرة، أعتقد أنها مدفوعة بشكل أساسي بالتعنت من اليسار الديمقراطي والعناد والسلوك غير المسئول تمامًا في الحزب الجمهوري بأكمله".

وبرز «سامرز» الذي كان مسئولًا بارزًا في إدارتي الرئيسين السابقين بيل كلينتون وباراك أوباما، كأحد أبرز المنتقدين بين الخبراء الاقتصاديين ذوي الميول الديمقراطية لخطة الرئيس جو بايدن لمكافحة الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، وحذر «سامرز» في المقابلة من أن الولايات المتحدة تواجه "تصادمًا ماليًا نقديًا دراماتيكيًا للغاية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات


الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
المزيد

الثقافة

عباس بيضون: لبنان فقد أسباب وجوده.. والنشر في مصر يختلف عن أي بلد عربي آخر

لغاتٌ أخرى

هسيس مارد

القَنَّاص