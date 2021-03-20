«تنسيقية شباب الأحزاب» تكرم محافظ جنوب سيناء

أهدى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، درع التنسيقية، تقديرا للجهود المبذولة في محاور التنمية وبناء الإنسان المصري في سيناء في إطار احتفالات العيد القومي للمحافظة.وكان الوفد قد زار مدينة طور سيناء لافتتاح مجموعة من المشروعات وزيارة عيون موسى والاطلاع على المشروعات المستقبلية بعاصمة المحافظة.