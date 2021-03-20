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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

فعاليات مشروع «معا من أجل تنمية مصر» بالإسكندرية

السبت 20/مارس/2021 - 04:19 م
محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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يواصل شباب مشروع معا من أجل تنمية مصر نشاطه بمحافظة الإسكندرية فى مجتمع المنشية وستانلى بعمل مبادرة بعنوان "مسرح للجميع" لكل الفنانين بكاتدرائية القديس مرقس بميدان المنشية وبالشراكة مع مركز أركان الثقافى.

وذكرت الكنيسة الأسقفية التى ترعى المشروع فى بيان لها: يهدف اليوم لخلق مساحة عرض لكل المواهب الشابة لاكتشافها داخل محافظة الإسكندرية فى محاولة من المشروع لفتح طاقة أمل لهؤلاء الشباب لعرض فنونهم.

وأضافت الكنيسة: شمل اليوم على عروض شعر وإلقاء وغناء ومواهب تمثيلية للأطفال وعروض مسرحية من فرق شابة وذلك فى حضور القس ديفيد عزيز راعى الكنيسة بالمنشية ومجموعة من رؤساء الأحياء والنواب وهيئات المجتمع المدنى والتربية والتعليم.

وفى إطار اهتمام المشروع بالمبادرات المعنية بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالمجتمع نظم المشروع تدريب عملى على مشروعات التربية السمكية فى المنازل واستخدام الأحواض السمكية للشباب وذلك بمجتمع العجمى بالشراكة مع مؤسسة الفرح للتنمية.

وأوضحت الكنيسة: تم التدريب على كيفية التعامل مع المواد المُعاد استخدامها والاستفادة بها وشرح دورة حياة الأسماك إذ يهدف التدريب لدعم الشباب للاستفادة من مواردهم ومساعدتهم على مواجهة الحياة.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

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