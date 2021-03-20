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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نقيب الإعلاميين: استعدادت رائعة بجنوب سيناء للاحتفال بتحرير طابا

السبت 20/مارس/2021 - 03:12 م
استعدادت رائعة بجنوب
استعدادت رائعة بجنوب سيناء للاحتفال بتحرير طابا
منار إبراهيم
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قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن محافظة جنوب سيناء، شهدت استعدادات رائعة للاحتفال بعيدها القومي الثاني والثلاثين، والذي يتوافق مع ذكرى تحرير طابا، وذلك على مدار 3 أيام كاملة.

وأوضح سعدة، بحسب بيان عن النقابة، أنه شارك في هذه الفعاليات، ففي اليوم الأول شهد رفع العلم المصري على طابا في ذكراها الثاني والثلاثين، وفي اليوم الثاني كان الحفل الغنائي الذي أعدته المحافظة، بالتعاون مع مجموعة «Mbc».

وقال البيان، إن طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، أعرب عن سعادته بالاستعدادات الرائعة التي أعدتها المحافظة، بقيادة المحافظ اللواء خالد فودة، وكل المسؤولين بالمحافظة؛ لخروج هذه الاحتفالات بهذا الشكل المميز.

وأكد نقيب الإعلاميين: «جئنا إلى هنا للمشاركة برفقة قيادات مصرية كبيرة وكثيرة في احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي الثاني والثلاثين، ومن أهم الشخصيات التي حضرت الاحتفالات؛ الدكتور علي مصلحي وزير التموين، محمد منار وزير الطيران المدني، السيد القصير وزير الزراعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وعدد من الإعلاميين والصحفيين والمراسلين الأجانب، الذين جاءوا لحضور وتغطية تلك الاحتفالات الكبرى، التي تنظمها المحافظة احتفالًا بعيدها القومي.

وأشار إلى أنه في اليوم الثالث والأخير للاحتفالات، ألقى الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ومهندس مفاوضات طابا وعضو لجنة التفاوض، محاضرة عن عودة طابا الحبيبة لمصر مرة ثانية، كجزء غالي ونفيس من هذا الوطن، مشيرًا إلى أنه في نهاية الاحتفال التقط الإعلاميون الحضور الصور التذكارية مع المحافظ ونقيب الإعلاميين.

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