الأم المثالية بالفيوم.. توفي زوجها فربت ابنيها وصارا معلمة ومهندس (فيديو)

قالت شقيقة الأم المثالية بالفيوم تمام محمد عبد اللطيف، إن اختها تعمل موظفة مديرة حسابات بمديرية الأوقاف، ولديها ٣ أبناء، زوجها توفي منذ ١٥عاما، وأولادها كانوا صغار وهي كانت في الكلية، ربت أولادها وعلمتهم، ابنها سامح مهندس وابنتها سماح مدرسة، وجميعهم متزوجون ماعدا الأب الأصغر أعزب.وأضافت شقيقة الأم المثالية، في تصريح لـ"الدستور" إن اختها عانت مع زوجها حيث كان مريض كبد وظلت ترعاه طوال فترة مرضه، حتى توفاه الله وبدأت رحلتها مع أولادها.يذكر أن، تمام محمد عبد اللطيف محمد، من محافظة الفيوم، تبلغ من العمر ٦١عام، فازت بالمركز الأول في مسابقة الأمهات المثاليات لعام 2012م والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي، يذكر أن الفائزة تسكن بشارع الدالي وسط مدينة الفيوم.وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية.