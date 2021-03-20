12 مليون زيارة منزلية ووظائف لمليون سيدة.. 11 معلومة عن مشروع تنمية الأسرة
السبت 20/مارس/2021 - 01:28 م
أميرة ممدوحطباعة
انتهت وزارة التخطيط من وضع الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، المقرر تنفيذه بين عامي 2021-2023، والتى تستهدف الحكومة من خلاله الارتقاء بجودة حياة المواطن وضبط النمو السكانى.
وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح الخطة التنفيذية المقترحة:
- توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وتوطين 1500 طبية.
- تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب.
- إنشاء مرصد ديموجرافى لرصد المؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية.
- تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل.
- تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولى الأمر.
- تجريم عدم تسجيل المواليد وتغليط عقوبات عمالة الأطفال.
- إلزام بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج وفحص سرطان الثدى عند بلوغ سن الـ 40.
- دورات تدريبية للمقبلين على الزواج.
- تدريب مليونى سيدة على إدارة المشروعات خلال 3 سنوات.
- إقامة عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمليون سيدة.
- تجهيز 200 مشغل خياطة على مستوى 16 محافظة.
وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح الخطة التنفيذية المقترحة:
- توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وتوطين 1500 طبية.
- تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب.
- إنشاء مرصد ديموجرافى لرصد المؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية.
- تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل.
- تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولى الأمر.
- تجريم عدم تسجيل المواليد وتغليط عقوبات عمالة الأطفال.
- إلزام بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج وفحص سرطان الثدى عند بلوغ سن الـ 40.
- دورات تدريبية للمقبلين على الزواج.
- تدريب مليونى سيدة على إدارة المشروعات خلال 3 سنوات.
- إقامة عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمليون سيدة.
- تجهيز 200 مشغل خياطة على مستوى 16 محافظة.