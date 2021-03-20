12 مليون زيارة منزلية ووظائف لمليون سيدة.. 11 معلومة عن مشروع تنمية الأسرة

انتهت وزارة التخطيط من وضع الخطة التنفيذية المقترحة للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، المقرر تنفيذه بين عامي 2021-2023، والتى تستهدف الحكومة من خلاله الارتقاء بجودة حياة المواطن وضبط النمو السكانى.وفيما يلى نستعرض أبرز ملامح الخطة التنفيذية المقترحة:- توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان وتوطين 1500 طبية.- تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية تستهدف 6 ملايين سيدة فى سن الإنجاب.- إنشاء مرصد ديموجرافى لرصد المؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية.- تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل.- تفعيل تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة لتشمل ولى الأمر.- تجريم عدم تسجيل المواليد وتغليط عقوبات عمالة الأطفال.- إلزام بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج وفحص سرطان الثدى عند بلوغ سن الـ 40.- دورات تدريبية للمقبلين على الزواج.- تدريب مليونى سيدة على إدارة المشروعات خلال 3 سنوات.- إقامة عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمليون سيدة.- تجهيز 200 مشغل خياطة على مستوى 16 محافظة.