رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تزيل مخلفات الرصف والبناء ببرج العرب

السبت 20/مارس/2021 - 12:48 م
مخلفات الرصف
مخلفات الرصف
هبه عويضه
طباعة
أزالت لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، كافة المخلفات الضاره من مدينة المهندسين فى برج العرب بناءً على تعليمات الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة والمهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجة الإسكان والمشروعات الهندسية بعد شكاوى المهندسين من تراكم المخلفات.

وقال المهندس السيد حسن رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية، إنه بعد ورود العشرات من الشكاوى بشأن تراكم المخلفات الضارة داخل المدينة وذلك خصما من مستحقات الشركة المنفذة لأعمال الرصف لتسببها فى تراكم المخلفات وعدم إزالتها.

وأشار إلى أنه تم البدء فى إعادة تجديد ملف الترخيص الصادر لأرض المول والنادى لمدينة المهندسين فى برج العرب، مؤكدا على على حرص النقابة الفرعية ولجنة الإسكان والمشروعات على تلبيه رغبات وطلبات كافة المهندسين والاستماع لها وتنفيذها على الفور.

كما ـشار إلى أنه تمت الموافقه على أعمال صيانة نظام الأطفاء الذاتى والخاص بموزع مدينة برج العرب، وتوريد محابس شبكة المياه ليتم تركيبها فى أقرب وقت، وذلك فى إطار تطوير وتأهيل مدينة برج العرب بالإسكندرية.

كما أكد رئيس لجنة الإسكان والمشروعات أن مدينة برج العرب تشهد طفرة فى التطوير بناءا على تكليفات الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، لكى تليق بالمهندسين، وسيتم إزالة الستار عن كافة التجديدات وأعمال التطوير التى تمت داخل المدينة خلال الفترة القادمة.

موضوعات متعلقة

كواليس قتل مدرسة في «كمبوند شهير»

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»


الصور

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

image description

أسيوط تطلق برامج تدريبية لتنمية وتطوير مهارات ممثلي وحدة حقوق الإنسان

image description

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مستشفى منفلوط النموذجي وتركيب شبكات الأوكسجين

الأكثر قراءة

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

الباز: إذا فرض علينا الصدام فى ملف سد النهضة فمصر كفيلة بالمواجهة

الحكومة تنفي رفع أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع زيادة الرواتب والمعاشات

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

إنفوجراف

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

أحدث عبارات رسائل عيد الأم 2021 تناسب فيس بوك وواتساب

بركان قرب أيسلندا يثور منذ القرن التاسع عشر

الأربعاء.. التعامد الثانى للقمر على الكعبة المشرفة

فلكي كويتي يُعلن دخول فصل الربيع وتعامد الشمس على خط الاستواء

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
بسنت حسن
الافتئات والقتل
د.كريمة الحفناوى
ضمان الاستقرار للأسرة المصرية
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «١٠»
ماجد حبته
الصين ترفض الابتزاز الأمريكى
المزيد

الثقافة

غدًا.. قرعة علنية لتسكين الناشرين المشاركين بمعرض الإسكندرية

بيت السحيمى يستضيف عرض «الطوق والأسورة»

طه فراج يشارك برواية «ياسمين» في معرض الكتاب

«أميرات الحرية والمرأة الواعية» ندوة بمكتبة مصر العامة.. الإثنين