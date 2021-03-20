نقابة المهندسين بالإسكندرية تزيل مخلفات الرصف والبناء ببرج العرب

أزالت لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، كافة المخلفات الضاره من مدينة المهندسين فى برج العرب بناءً على تعليمات الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة والمهندس الاستشارى السيد حسن، رئيس لجة الإسكان والمشروعات الهندسية بعد شكاوى المهندسين من تراكم المخلفات.وقال المهندس السيد حسن رئيس لجنة الإسكان والمشروعات الهندسية، إنه بعد ورود العشرات من الشكاوى بشأن تراكم المخلفات الضارة داخل المدينة وذلك خصما من مستحقات الشركة المنفذة لأعمال الرصف لتسببها فى تراكم المخلفات وعدم إزالتها.وأشار إلى أنه تم البدء فى إعادة تجديد ملف الترخيص الصادر لأرض المول والنادى لمدينة المهندسين فى برج العرب، مؤكدا على على حرص النقابة الفرعية ولجنة الإسكان والمشروعات على تلبيه رغبات وطلبات كافة المهندسين والاستماع لها وتنفيذها على الفور.كما ـشار إلى أنه تمت الموافقه على أعمال صيانة نظام الأطفاء الذاتى والخاص بموزع مدينة برج العرب، وتوريد محابس شبكة المياه ليتم تركيبها فى أقرب وقت، وذلك فى إطار تطوير وتأهيل مدينة برج العرب بالإسكندرية.كما أكد رئيس لجنة الإسكان والمشروعات أن مدينة برج العرب تشهد طفرة فى التطوير بناءا على تكليفات الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية، لكى تليق بالمهندسين، وسيتم إزالة الستار عن كافة التجديدات وأعمال التطوير التى تمت داخل المدينة خلال الفترة القادمة.