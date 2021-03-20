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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع مدرس وسائق وإصابة 13 آخرين فى 4 حوادث سير بالمنيا

السبت 20/مارس/2021 - 12:30 م
مصرع مدرس
مصرع مدرس
المنيا ـ على حسين
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لقي سائق ومدرس مصرعيهما، وأصيب 13 آخرون في 4 حوادث سير متفرقة وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفيات العامة بالمنيا.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير إدارة البحث الجنائي، يُفيد مصرع شخصين وإصابة 13 آخرين في 4 حوادث سير متفرقة، الأولى انقلاب سيارة رقم 237 ب وس ملاكي، شمال مدخل بني حسن بمركز أبوقرقاص، على الطريق الصحراوي الشرقي إثر انفجار الإطار الأمامي ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

كما شهد الطريق الصحراوى الشرقي أيضًا انقلاب سيارة رقم 6897 نصف نقل شمال قرية الناصرية بمركز بني مزار إثر اختلال عجلة القيادة، ما تسبب في إصابة 9 عمال بينهم 6 سيدات.

ولقي سائق مصرعه في حادث انقلاب توك توك، بطريق دير سمالوط، بمركز سمالوط في المنيا، نتيجة السرعة الزائدة. كما لقي مدرس مصرعه صدمته سيارة بطريق الصحراوي الشرقي بمدخل قرية برطباط بمركز مغاغة، فرت هاربة. 

تم نقل المصابين للمستشفيات العامة والمركزية للعلاج، والضحايا تحت تصرف النيابة العامة.

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