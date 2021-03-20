القصة الكاملة في اتهام ربة منزل بالزنا والهروب من منزل زوجها

تستكمل نيابة المطرية الجزئية، التحقيقات في اتهام ربة منزل بالزنا وسرقة زوجها، وكلفت النيابة باستعجال التحريات حول الواقعة، واستدعاء الزوج الضحية للاستماع لأقواله.وتبين من التحقيقات أن المتهمة وأثناء سفر الزوج للعمل بالخارج نشبت علاقة غير شرعية بينها وبين صاحب محل موبايلات، واتفقا على الاستيلاء على ممتلكات الزوج والهروب للعيش معا في منطقة أخرى.وأضافت التحقيقات أنه عقب عودة الزوج اكتشف الواقعة وبدء في البحث عن الزوجة الخائنة، حتى تمكن من الوصول لمكانتها، وتبين أنها تقيم هي والعشيق بدائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور تقدم ببلاغ لقسم الشرطة وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين.وخلال التحقيقات قالت الزوجة إن الشيطان غواها وقررت تلك منزل الزوجية للإقامة مع عشيقها واصطحبت أبنائها.وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.