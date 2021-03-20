بعد قليل.. محاكمة قاتل زوجته وشقيقها بالمرج

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، محاكمة المتهم "ص.ح"، بتهمة قتل زوجته وشقيقها إثر خلافات بينهما بمنطقة المرج.وجاء فى قرار الإحالة، أن المتهم "ص.ح"، قتل المجني عليه حسام. أ، شقيق زوجته، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض "سكين"، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا باستخدام السلاح.كما أضاف قرار الإحالة، أن المتهم قتل زوجته "س.أ.م"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لهذا الغرض سلاحًا أبيض "سكين"، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها بعدة طعنات، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي أودت بحياتها، وكان ذلك إثر خلافات بينهما، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته.