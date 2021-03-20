وزير دفاع أمريكا يبحث مع نظيره الهندي تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، مع نظيره الهندي راجنات سينغ، اليوم السبت، تعزيز وتقوية علاقات الدفاع بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والأمور اللوجيستية.ويزور أوستن نيودلهي حاليًا وهو أول عضو بارز في إدارة الرئيس جو بايدن يزور الهند.وتأتي زيارته في إطار مساعٍ لتشكيل تحالف للبلدان التي تهدف إلى التصدي لنفوذ الصين في المنطقة.