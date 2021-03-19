وزيرة الصحة: تراجع معدلات الإصابة بكورونا في الصعيد

كشفت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس في محافظات الصعيد.

وأوضحت وزيرة الصحة في تصريحات صحفية أنه تم توعية المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة تراجعت في الصعيد خلال الأيام الماضية بعد حملات التوعية.