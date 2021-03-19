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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة خارجية السودان تبدأ جولة إفريقية للتحذير من الملء الثاني لسد النهضة

الجمعة 19/مارس/2021 - 09:52 م
الدكتورة مريم الصادق
الدكتورة مريم الصادق المهدي
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بدأت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، الجمعة، زيارة إلى جزر القمر، في إطار جولة إفريقية لشرح موقف السودان حول ضرورة إبرام اتفاق ملزم وقانوني حول سد النهضة، والتحذير من عملية الملء الثاني لبحيرة السد وخطورته على السودان.
ووصلت وزيرة الخارجية السودانية، إلى جزر القمر، وكان في استقبالها ظهير ذو الكمال وزير خارجية جزر القمر، حيث أجريا مباحثات حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات.
ومن المقرر أن تلتقي الدكتورة مريم الصادق المهدي، خلال هذه الزيارة رئيس جزر القمر غزالي عثماني.
يشار إلى أن جزر القمر تمثل دول شرق أفريقيا في مجلس الاتحاد الإفريقي الذي يرعى مفاوضات سد النهضة.

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