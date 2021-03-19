بلغاريا تعلن تفكيك شبكة يشتبه بأنها تتجسس لحساب روسيا

أعلنت بلغاريا اليوم الجمعة، توقيف ستة أشخاص يُشتبه في أنهم يتجسسون لحساب روسيا، بينهم مسؤولون في وزارة الدفاع.وقالت متحدثة باسم النيابة العامة في مؤتمر صحفي في صوفيا، إن موظفي الدولة هؤلاء متّهمون بتقديم معلومات سرّية لرئيس الشبكة وهو عنصر سابق في أجهزة الاستخبارات كانت زوجته التي تحمل الجنسيتين الروسية والبلغارية "تلعب دور الوسيط" مع موسكو.