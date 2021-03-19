الصحة الإماراتية: تسجيل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2160 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 436625 حالة.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الوزارة قولها إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلي 1428 حالة، بالإضافة إلي شفاء 2391 حالة، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 418496 حالة تعاف.