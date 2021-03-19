رابط بوابة نتائج طلاب الأزهر 2021.. وخطوات الاستعلام





رابط بوابة نتائج طلاب الأزهر 2021

أتاح قطاع المعاهد الأزهرية التابع لمشيخة الأزهر الشريف بوابة إلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله الاستعلام عن درجات المواد الدراسية التي تم الامتحان فيها بالفصل الدراسي الأول للعام الحالي (2020 _ 2021) بالتفصيل والذي تم تطبيق فيه نظام التعليم عن بعد عبر المنصات الإلكتروني التي تم إطلاقها مؤخرا ليتمكن الطلاب من متابعة دروسهم عن طريق استنباط المعلومات و فهمها وليس عن طريق التلقين والحفظ المعتاد وهو نظام تعليمي تم اللجوء إليه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي حصد أرواح قرابة 3 مليون مواطن بمختلف دول العالم منذ اندلاعه في ديسمبر 2019.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب المعاهد الأزهرية 2021

يستطيع طلاب المعاهد الأزهرية معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية :-





تسجيل الدخول عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب





تحديد الفصل الدراسي ( الأول، الثاني)





كتابة بيانات المعهد المقيد به الطالب والمنطقة التعليمية والمحافظة





تحديد الفرقة الدراسية المقيد بها الطالب





كتابة رقم جلوس الطالب





الضغط على استعلام عن النتيجة





ظهور رسالة تأكيد بها كافة بيانات الطالب ( الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، ...)





الضغط على تأكيد





ظهور درجات الطالب بالتفصيل





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الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا بالفصل الدراسي الثاني

يتابع أولياء الأمور بوابة نتائج طلاب الأزهر 2021 للاطلاع على درجات أولادهم في الفصل الدراسي الأول لتحديد موقف حضورهم بالمعاهد بالفصل الدراسي الثاني خاصة مع رفع الغياب وجعل الحضور اختياريا حرصا على سلامة الطلاب حيث يتم حاليا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الطلاب منها إلزام الطلاب على ارتداء الكمامات الواقية للوجه وتعقيم اليدين بالكحول بشكل دائم و الخضوع لجهاز قياس درجات الحرارة قبل دخول المعهد وتعقيم الفصل الدراسي قبل اليوم الدراسي.

احتلتوالتي خصصها الأزهر الشريف للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة حيث حصدت أعلى نسب مشاهدة خاصة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المعاهد الأزهرية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الحالي (2020_2021) لجميع طلاب المعاهد الأزهرية.