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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رنا حته معاونًا لوزير الاتصالات للشئون الفنية

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:30 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أصدر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتولي رنا أحمد محمد عبدالحميد حته، العمل معاونًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشئون الفنية لمدة عام.

ووفقا للقرار؛ تختص رنا حته بمهام التنسيق مع مدراء المشروعات لمتابعة المشروعات والمبادرات ضمن محاور استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واعداد التقارير لاستعراض موقف المشروعات الاستراتيجية، وتقديم تصور لزيادة كفاء منظومة متابعة المشروعات، ومتابعة مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تصدر بالتقارير الدولية.

وعملت رنا حته، باحثة بالمكتب الفني لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منذ يناير 2019، فيما عملت كمسؤول تنفيذي لمتابعة إداراة أعمال شركة "IBM" العالمية فى مصر خلال الفترة من فبراير 2017 حتى يناير 2019، كما عملت محلل مالي في شركة "IBM" العالمية في مصر، خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى فبراير 2017.

وحصدت رنا حته عبر مسيرتها المهنية على عدد من الجوائز أبرزها جائزة التميز والريادة فى العمل من شركة "IBM"، كما تم اختيارها كأحد الكوادر الشابة المتميزة في شركة "IBM" في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحصلت رنا حته على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية قسم إنجليزى بجامعة القاهرة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف فى 2015، وخلال دراستها الجامعية حصلت على منحة دراسية على أساس الجدارة لدراسة الاقتصاد بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 2013 حتى 2014، وتدرس حاليا ماجستير إدارة الأعمال فى كلية كوستروم لإدارة الأعمال بجامعة بوسطن فى الولايات المتحدة الأمريكية.

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