رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الهدف مصر».. مخطط «الإخوان» لـ«خداع» الإدارة الأمريكية الجديدة

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:29 ص
جريدة الدستور
هدير سند
طباعة
قال موقع "المونيتور" الأمريكي، أن محاولات جماعة الإخوان لحشد جهودها بالخارج ضد الدولة المصرية واستجداء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ للتأثير على الحكومة المصرية لن تفلح.

وارجع الموقع السبب في فشل جهود الجماعة الإرهابية إلى أن "واشنطن تدرك جيدا أهمية دور مصر في الاستقرار والأمن الإقليمي"، مضيفا أن "شرعية وقوة النظام الحالي في مصر مستمدة من الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب والتطرف الممارس من قبل الإخوان".

ولفت "المونيتور" إلى أن جماعة الإخوان لا تزال تسعى لاستخدام ورقة حقوق الإنسان كمحاولة لتأليب الإدارة الأمريكية ضد مصر، ولكن دون جدوى، موضحة أن هدف الجماعة الرئيسي من وراء تلك المحاولات هو التأثير على الحكومة المصرية للإفراج عن أعضاء الجماعة المسجونين والتوقف عن مصادرة أموالها، رغم إدراكها صعوبة هذا الأمر.

وأضاف الموقع أن النظيم الدولي للجماعة الإرهابية لا يزال يحشد جهوده بالخارج لتنفيذ مخططاته في مصر، مشيرا إلى تدشين الجماعة ما يسمى بـ"اتحاد القوى الوطنية" لعودة أعمال الجماعة الإرهابية وخداع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ويهدف هذا الكيان الوهمي، الذي يضم 100 عضو من المنتمين للجماعة الإرهابية والمصريين الهاربين في تركيا، إلى تشكيل جبهة سياسية موحدة لتنفيذ أجندات ومخططات تهدف لسقوط مصر.

ونقل الموقع عن جمال مظلوم، الخبير العسكري، قوله "محاولات نجاح جماعة الإخوان غير مرجحة بالمرة، نظرا لأن واشنطن تدرك جيدا أهمية دور مصر في من الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، ودورها أيضا في كبح أي نفوذ روسي متزايد، خاصة على المستوى العسكري، وقد تجلى ذلك عندما أعربت واشنطن عن قلقها بشأن إتمام مصر لصفقة Su-35 الروسية."

قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن محاولات جماعة الإخوان لحشد جهودها بالخارج ضد الدولة المصرية واستجداء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ للتأثير على الحكومة المصرية لن تفلح.

وأرجع الموقع السبب في فشل جهود الجماعة الإرهابية إلى أن "واشنطن تدرك جيدا أهمية دور مصر في الاستقرار والأمن الإقليمي"، مضيفا أن "شرعية وقوة النظام الحالي في مصر مستمدة من الحرب التي يخوضها ضد الإرهاب والتطرف الممارس من قبل الإخوان".

ولفت "المونيتور" إلى أن جماعة الإخوان لا تزال تسعى لاستخدام ورقة حقوق الإنسان كمحاولة لتأليب الإدارة الأمريكية ضد مصر، ولكن دون جدوى، موضحة أن هدف الجماعة الرئيسي من وراء تلك المحاولات هو التأثير على الحكومة المصرية للإفراج عن أعضاء الجماعة المسجونين والتوقف عن مصادرة أموالها، رغم إدراكه لصعوبة هذا الأمر.

وأضاف الموقع أن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية لا يزال يحشد جهوده بالخارج لتنفيذ مخططاته في مصر، مشيرا إلى تدشين الجماعة ما يسمى بـ"اتحاد القوى الوطنية" لعودة أعمال الجماعة الإرهابية وخداع الإدارة الأمريكية الجديدة.

ويهدف هذا الكيان الوهمي، الذي يضم 100 عضو من المنتمين للجماعة الإرهابية والمصريين الهاربين في تركيا، إلى تشكيل جبهة سياسية موحدة لتنفيذ أجندات ومخططات تهدف لسقوط مصر.

ونقل الموقع عن جمال مظلوم، الخبير العسكري، قوله "محاولات نجاح جماعة الإخوان غير مرجحة بالمرة، نظرا لأن واشنطن تدرك جيدا أهمية دور مصر في من الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين، ودورها أيضا في كبح أي نفوذ روسي متزايد، خاصة على المستوى العسكري، وقد تجلى ذلك عندما أعربت واشنطن عن قلقها بشأن إتمام مصر لصفقة Su-35 الروسية."

موضوعات متعلقة

«قطع شريانها».. وفاة «ميار» بسبب خطأ طبي في عملية إزالة ترهلات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 19-3-2021

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان


الصور

image description

إزالة مخالفات بناء في دمياط

image description

أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس السيئ

image description

ضمن مبادرة حياة كريمة.. محافظ أسيوط يتفقد قافلة طبية مجانية

image description

«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

image description

محمد نور الدين عميدًا لكلية الزراعة بجامعة دمياط

الأكثر قراءة

الرسمي| موعد أول أيام شهر رمضان 2021 فلكيا.. كم تبقى على شهر رمضان

رابط الاستعلام عن نتيجة «أولى وتانية ثانوي» للترم الأول 2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

إنفوجراف

image description

طفرة غير مسبوقة.. كيف تحسن ترتيب مصر في مجال النقل؟ (إنفوجراف)

image description

يوم المرأة المصرية (إنفوجراف)

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

جحافل من الفئران تغزو مناطق واسعة في شرق أستراليا

بريطانيا تدرس إصدار «شهادة لقاح كورونا» لاستئناف الفعاليات الرياضية

فنلندا تحتفظ بلقب أسعد مكان على وجه الأرض رغم الجائحة

موعد عيد الفطر 2021 وأول أيام شهر رمضان

أيام زمان

حكاية أشهر حوادث التحرش في مصر

«من أول لقطة».. أسرار ارتباط يسرى نصرالله بعالم السينما

«وعد بيليه».. كيف مسح الجوهرة السوداء دموع أبيه والبرازيل؟

انطوائي من جيل محتشم.. شائعات وأزمات في حياة عمرو دياب

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
هؤلاء هم الإخوان «١-٢»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة «3-3»
ماجد حبته
توابع الهستيريا الأمريكية
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (كيف تري المرأة نفسها 2)
المزيد

الثقافة

تنفيذا لتوجيهات وزيرة الثقافة.. الأوبرا المصرية بـ 18 حفلا في 9 محافظات

غزل المحلة للموسيقى العربية تبهر جمهور المركز الثقافي بطنطا

الخميسي: «الباب المغلق» محاولة لرصد الخطر المحدق بالوحدة الوطنية

الأعلى للثقافة ينظم الأمسية الـ11 للاحتفال بالعلاقات المصرية الألمانية