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الجمعة 19 مارس 2021 الموافق 06 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع صادرات مصر من السلع الغذائية خلال 2020

الجمعة 19/مارس/2021 - 11:46 ص
السلع
السلع
دعاء أبو العزم
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كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أكبر الصادرات من السلع الغذائية خلال عام 2020.

وجاءت صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 317 مليون دولار، ويليها زيوت الطعام بقيمة 215 مليون دولار بنمو 18% عن العام السابق عليه 2019.

وصادرات السكر بقيمة 163 مليون دولار بنمو 20%، والدقيق بقيمة 165 مليون دولار، كما حققت مصر من الخضار المجمد مراكز عالمية في تصديره بقيمة 160 مليون دولار بنمو 33%.

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