ارتفاع صادرات مصر من السلع الغذائية خلال 2020

كشف تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن أكبر الصادرات من السلع الغذائية خلال عام 2020.وجاءت صادرات مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 317 مليون دولار، ويليها زيوت الطعام بقيمة 215 مليون دولار بنمو 18% عن العام السابق عليه 2019.وصادرات السكر بقيمة 163 مليون دولار بنمو 20%، والدقيق بقيمة 165 مليون دولار، كما حققت مصر من الخضار المجمد مراكز عالمية في تصديره بقيمة 160 مليون دولار بنمو 33%.