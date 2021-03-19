الاتحاد الأوروبي: خروج المرتزقة جزء من الحل السياسي في ليبيا

أكد مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن خروج المرتزقة من ليبيا جزء من مسار الحل السياسي المستدام.وشدد بوريل، على أن الالتزام بحظر توريد السلاح إلى ليبيا أمر حيوي لتطبيق الحل السياسي.وأضاف بوريل أنه سيقدم يوم الإثنين المقبل، تقريرا شاملًا لوزراء خارجية الاتحاد عن جديد العلاقات مع تركيا، وفقا لقناة "العربية".وكشف بوريل عن خطوة الاتحاد الأوروبي لتعيين مبعوثا إلى ليبيا خلال الأيام القادمة.