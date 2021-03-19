القبض على سائق ميكروباص صدم طفلا في حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على سائق ميكروباص صدم طفلا أثناء عبوره للطريق بمنطقة كفر العلو بدائرة قسم حلوان، وتم نقل الطفل المصاب إلى المستشفى، وانتقلت أوناش المرور لرفع آثار الحادث.كانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى حلوان بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.