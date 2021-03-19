مُطران بورسعيد يترأس قداس عيد الصليب

ترأس الأنبا تادرس مطران بورسعيد، منذ قليل، قداس عيد الصليب بمقر مطرانية بورسعيد للأقباط الأرثوذكس.شاركه في إتمام صلوات القداس الإلهي عدد من كهنة الإيبارشية إلى جانب الشعب القبطي مُتخذين الإجراءات الاحترازية.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، بعيد الصليب بإقامة صلوات القداس الإلهي.وعيد الصليب هو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.ويُعد عيد الصليب هو احد الأعياد السيدية الكبرى والمهمة في الكنيسة المسيحية نظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.