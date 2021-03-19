سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الجمعة 19 مارس 2021
الجمعة 19/مارس/2021 - 07:14 ص
يبحث الكثير من المواطنين يوميا عن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الجمعة 19 مارس 2021، حيث سجل سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات اليوم الجمعة 19 مارس 2021، وذلك بالتزامن مع العطلات الرسمية في البنوك المصرية وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الجمعة 19 مارس 2021
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
تداول سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وشهد سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.74 جنيه.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عوده
وتدوال سعر الدولار في بنك عوده أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وتداول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، للبيع 15.76 جنيه.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الجمعة 19 مارس 2021
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
تداول سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وشهد سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.74 جنيه.
سعر الدولار في بنك القاهرة
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عوده
وتدوال سعر الدولار في بنك عوده أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
وتداول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، للبيع 15.76 جنيه.