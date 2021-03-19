سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الجمعة 19 مارس 2021

يبحث الكثير من المواطنين يوميا عن سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الجمعة 19 مارس 2021، حيث سجل سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات اليوم الجمعة 19 مارس 2021، وذلك بالتزامن مع العطلات الرسمية في البنوك المصرية وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك المركزي المصريتداول سعر الدولار في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك مصروشهد سعر الدولار في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.64 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ نحو 15.74 جنيه.سعر الدولار في بنك القاهرةوسجل سعر الدولار في بنك القاهرة أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك عودهوتدوال سعر الدولار في بنك عوده أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك الإسكندريةوبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلاميوسجل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIBوتداول سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 15.66 جنيه للشراء، للبيع 15.76 جنيه.