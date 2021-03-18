«الإحصاء»: نصف مليار دولار فاتورة استيراد البن والشاي خلال عام

كشف أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن فاتورة استيراد المصريين من الشاي والبن خلال 2020 بلغت نصف مليار دولار.ولفت تقرير الإحصاء إلى أن واردات الشاي الأسود بلغت 214.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 250.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 14.3% خلال عام.فيما سجلت واردات بن غير محمص 111.3 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 102.1 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9%.يشار إلى أن جملة صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 27.5 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 30.5 مليار دولار خلال عام 2019، بانخفاض 2.9 مليار دولار خلال عام، فيما تراجعت الواردات من 76.3 مليار دولار لـ 69.6 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.