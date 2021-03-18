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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الخارجية الأمريكية» تتعهد بحل الأزمة اليمنية عبر الدبلوماسية

الخميس 18/مارس/2021 - 10:59 م
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
محمد عمر
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تعهدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بمواصلة جهود واشنطن لتحقيق السلام في اليمن عبر الوسائل الدبلوماسية ومن خلال الدعم الإقليمي الواسع.

ورحبت الخارجية الأمريكية ببيان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي دعا إلى تحقيق السلام في اليمن وأدان هجمات مليشيات الحوثي ضد السعودية ومحافظة مأرب اليمنية.

وكانت وزارة الخارجية اليمنية رحبت في وقت سابق اليوم ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أدان التصعيد الحوثي في مأرب ومحاولات اليمن.

وشددت الخارجية اليمنية على موقف الحكومة الثابت في التفاعل الإيجابي مع دعوات الحوار واستئناف المسار السياسي.

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