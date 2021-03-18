تفاصيل الأمسية الشعرية الثانية ضمن ملتقى الأقصر 2 للشعر العربي

انعقدت مساء أمس الأربعاء الأمسية الشعرية الثانية في إطار ملتقى الأقصر للشعر العربي بمناسبة الاحتفال بيوم الشعر العالمي.شارك في الأمسية الشعراء: رشا زقيزق، سيد عبد الرازق، شعبان البوقي، عبيد عباس، محمد منصور الكلحي، وقام بتقديم الأمسية الشاعر أحمد العراقي الذي استهلها بالترحيب بضيوف الملتقى الشعري.ثم قدم العراقي الشاعرة رشا زقيزق الفائزة مؤخرًا بجائزة الشعر من جوائز الشارقة للإصدار الأول، والتي أنشدت:يَخُطُّ سَرَابَهيَخُطُّ سرابَهْيقشِّرُ جرحَ الأفولِوينجومن الموتِ للموتِعينٌ تهاجرُ سرًّا خجولًاوللعشقِ بوحٌ لقلبٍ أصابَهْتساءَل: يا.. كيفَ أهدرتُ دمعيوأثخنتُ قلبي بتلكَ الكآبَةْ؟!لماذا تُصِرُّ الحكاياتُ تمشيعلى هدبِ آهيلتغتالني في هجير التَّماهي؟!أنا العارفُ الميتُمن زارَ تِيهي، ومن ألهمَ الليلَ،فضَّ انتحابَهْ؟!أُزَمَّلُ بالحرفِلستُ جَنَاحًايقينًا يُعَربِدُ فيَّ الخيالُولكنَّني ما أردتُ انسحابَهْ!.وتلاها الشاعر سيد عبد الرازق، الفائز مؤخرًا بجائزة المسرح من جوائز الشارقة للإصدار الأول، والعديد من الجوائز الأدبية السابقة في عموم دولة الإمارات المتحدة، ومما أنشد:هذا فؤادِي نَائِمٌ بِفِرَاشِهِعطرٌ تسلَّلَ للفِرَاشِوقبَّلَهْوأشارَ لِلْيَمِّ البعيدِفجاءَهُوبموجةِ التَّحنانِ قامَ لِيغسِلَهْوانسلَّ فـي عَجَلٍلتبدوَ خلفَهُ مثل الحقيقةِفِتنةٌ مُتَسَرْبِلَةأَوَ أنتِ...؟قالتْ لا تسلْأولَا ترَى كمْ فرَّقَ الأحبابَ طرحُ الأسئِلَة.ولحق به على المنصة الشاعر شعبان البوقي الذي اقتنص جائزة الشارقة قبل سنين عدة في المسرح، ومما أنشد البوقي:ينقشُ وجهه للطين،يحفرُ صوته للرعدينفخُ في قتام الصمت صاعقةً ويمضيخوَّفَ الأطفالَ منه قدومُهُ في الليلألهم النيران قصته ففضَّلت السَّواد وزوجته بناتَهاستقول أغنيةٌ على الجدران: غيرتُ البدايةَ كي أمَوْسِقَ خَطوَهُها أنتَ تسبقهم جميعًا للبدايةأين تاهَ الموتُ عنكَركبتُ مِنْ أرمنت ليلًا والبيوتُ جميعُها مَوْتىو طينٌ يصطفى الأشباحَينخرُ في مُخيِّلةِ الفوانيسالمياه ثقيلةٌ في النيل تمشي.ثم تقدم الشاعر عبيد عباس، أحد الفائزين السابقين بجائزة الشارقة مرتين، مرة في فرع المسرح ومرة في القصة القصيرة على فترات متباعدة، وأنشد عباس:بلا جَسَدٍوَلا ظِلٍّ أَظلُّهُنَامَا دَامَ لى جَسَدٌ وَظِلُّمِن الشَغَفِ البَعِيدِ الآنَ؛منّى،عَلى مَعْنًى أُطِلُّولا أُطِلُّيَمُرُّ الآخَرُونَومن غِيابِي لهم خَلْفَ الغُبَارِأقُولُ: ظَلُّوالَعَلَّ شَذًى من الإنْسِانِ فِيكُمعَلَى الإنْسَانِفِى صَخْرِي يدِلُّصَرَخْتُ: تحَسَّسُوا رُوَحِي؛فغابُوا،وقُلْتُ: تَحَرَّرُوا مِنْكُم؛فَغُلُّواأحِنُّ لِمِحْنَةِ الإدْرَاكِدَرْبًابِهِ يُهْدَى المُسَافِرُأو يَضِلُّإلى جَسَدٍيفُوحُ الشَوقُ مِنْهُ،ومُوسِيقى الفَضَاءِ بهِ تحلُّإلى وجَعٍسمَاءٌ مِنْهُ تَدْنُو لنَاوتُؤوّلُ الأيّامَ رُسْلُإلى غَضَبٍبُرَاقٍعَائِلٍحِينَ يُترَكُ فى طَرِيقِ اليُتْمِ طِفْلُإلى وطَنٍ كبيرٍأو صَغِيرٍنَظلُّ بنَاظِرَيهِونَسْتَظِلُّإلى شىءٍ غَرِيبٍغامِضٍلم يزلْ للأرْضِ يجْذِبُناويَغْلُو..أُحَدّثُ مَنْوصَاحِبَتي فَرَاغٌ،وَدمعي فِى غَبَاءِ الرَمْلِرَمْلُ ؟!نَثَرْتُ مَشَاعِرَي حَوْلِيلأبْقِى مَعِي؛ومَشَاعِرُ المنفيّأهْلُ.وكان ختام الأمسية من الشاعر محمد منصور الكلحي، الذي قال:مُكدَّسون بمترو المرج نضَّغِطُالأبوابُ تُفتحُ لكن ضُوعِفَ العددُكُلٌّ يميلُ على من خلفَهُ ويديفي أن ترى مُمسَكًا تسعى فلا تجدُكُلٌّ يميلُ على كُلٍّ هنا وأناكي لا يذُمَّ جواري الشيخُ أجتهدُالعفوَ يا جَدُّ.. لا يشغلْكَ يا ولديمَن عاش سبعين حزنًا لم تَضِرْهُ يدُالواقفون بمترو المرجِ مُذ ركبواأقصى أمانيِّهم لو أنهم قعدوايشَّاجرُ اثنانِ نحَّى الناس بينهمايملُّ طفلٌ فيبكي صيحَ: يا ولدُويقطعُ الضجَّةَ استعطافُ سائلةٍبحيثُ لا أحدٌ يرثِي له أحدُيا أمةَ الخيرِ أرجو بعضَ رحمتِكمبِنْتي تموتُ ولا ظهرٌ ولا سندُوصائحٌ ضاقَ ذرعًا بالزحامِ: إلىأين المضيُّ بنا بالناسِ يا بلدُ !ووافدٌ قَرَويٌّ حين دُلَّ علىمقامِ سيدِّهِ ذي الغوثِ: يا مددُلما رأى الناس في شكوى ومغضبةٍيقول: لا قنِعوا يومًا ولا حمِدواوالناس ما بين إطراقٍ وضِحْكِ أسًىوكلُّ وجهٍ عليهِ البؤسُ والكمدُويزفرُ الشيخُ: ها.. لم يخلُ من وجعٍقلبٌ ولا سلِمت من فيرسٍ كبِدُفاتَ الحصادُ أناسًا طالما زرعواوآخرونَ وإن لم يزرعوا حصدوا.وفي الختام كان تكريم شعراء الأمسية، بالإضافة لتكريم عددٍ من رواد بيت الشعر.