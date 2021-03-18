«الدستور» في رحلة لتدريب الصقور (صور)

في أحد الأماكن الصحراوية حول منطقة 6 أكتوبر، يتجمع محبو تربية الصقور، لتدريب صقورهم على الصيد، مستخدمين بعض الأدوات البسيطة، إلى جانب قطع من اللحوم.ويختار مربو الصقور أياما معتدلة الطقس، حتى لا تتعرض صقورهم إلى الهواء البارد أو الحرارة الشديدة، للحفاظ عليها من أية أمراض.في تلك الصور تعرض "الدستور" لقطات من التدريبات التي تتلقاها الصقور، للحفاظ على مهاراتها في الصيد، وللحفاظ على طريقة معيشتها في البرية.