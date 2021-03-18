مدحت صالح ونانسي عجرم وسامو زين نجوم أغنيات عيد الأم 2021

احتفل عدد كبير من نجوم الغناء بيوم عيد الأم والذي يحل يوم 21 مارس من كل عام وذلك بطرح عدد من الأعمال الغنائية التي تبرز فيها دور وأهمية الأم.وطرحت النجمة نانسي عجرم أحدث أغنياتها بمناسبة عيد الحب بعنوان "أمي" وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعاونت نانسي عجرم في أغنية "أمي" مع الشاعر الغنائي إميل فهد، والمحلن يحيى الحسن، والموزع الموسيقي باسم رزق ومن المقرر طرح الأغنية غدا الجمعة.وطرح المطرب سامو زين أغنية جديدة تحمل أسم "ست الناس" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلمات عبد الرحمن إبراهيم، وألحان أحمد أسامة وتوزيع وماستر أكرم عادل.ومن جانبه طرح المطرب مدحت صالح برومو أغنيته الخاصة بعيد الأم بعنوان "إنتي حلوة في كل وقت" حيث من المقرر طرح الأغنية كاملة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" يوم السبت المقبل.وتعاون مدحت صالح في أغنية "إنتي حلوة في كل وقت" مع الشاعر الغنائي مصطفى إبراهيم، والملحن والموسيقي شدي مؤنس.كما طرحت المطربة الشابة آية عبد الله نجمة برنامج اختيار المواهب "صوت الحياة" أغنية بأسم "أمي حبيبتي" وذلك على طريقة الفيديو كليب.وتعاونت خلالها مع كل من الشاعرين محمد السماحي ونادر عزت، والملحن محمد السماحي والموزع الموسيقي ديفيد جميعي، وتولى اخراج الفيديو كليب الخاص بالأغنية المخرج وليد السباعي.