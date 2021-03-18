محافظ الغربية يفتتح معرض أندية الفتاة والمرأة

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الخميس، معرض أندية الفتاة بالغربية الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بنادي ايزي سبورتس العبد، بحضور أحمد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية.تضمن المعرض معروضات من المشغولات اليدوية، الإكسسوارت، الجلود، الخزف، الملابس، الشنط ومشغولات رمضانية من الخرز، إضافة إلى المأكولات وجميعها خاصة بأندية الفتاة والمرأة احتفالا بهذه المناسبة، كما تم تكريم بعض النماذج النسائية (سيدة مجتمع - أم شهيد-أم مثالية) بالتنسيق مع المجلس القومي للمرآة.وأشار رحمي إلى أهمية دعم هذه المشروعات التي تمثل عاملا قويا في طريق تمكين المرأة اقتصاديا وكذلك تدريب الفتيات علي حرف مهنية إبداعية ذات طابع فريد ينم عن إتقان وحرفية.