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الخميس 18 مارس 2021 الموافق 05 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

9 ملايين جنيه لرصف طرق بدمياط

الخميس 18/مارس/2021 - 06:36 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الطرق والنقل، بشأن الأعمال التى نفذتها المديرية خلال الأسبوع الجاري لرفع كفاءة ورصف عدد من الطرق بمختلف المناطق.

تضمن التقرير ما استجد من أعمال بمشروع رصف طريق دمسيسة شطا بطول واحد كيلو متر بتكلفة قدرها ٣.١٥٠ مليون جنيه، إذ يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكبارى ضمن بروتوكول "رصف الطرق المحلية" المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والنقل، بالإضافة إلى متابعة الأعمال الجارية بمشروع صيانة طريق عزبة عطا الله بسيف الدين، وأيضًا الرصف بالأسفلت لشارع صلاح سالم بمدخل قرية الشعراء والمرحلة الأولى من طريق "الدكتور على مصطفى مشرفه" الترعة الشرقاوية ضمن عمليات التطوير التى تجرى هنالك.

على جانب آخر، بدأت مديرية الطرق برئاسة طارق بدوى رصف مدخل قريتى كفر تقى والباز بمركز الزرقا، وكذا تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله بطريق المحولات بقرية اولاد حمام وعدد من الشوارع بمدينة عزبة البرج، واستكمال عمليات تمهيد طريق المقابر باستخدام كشط الطبقة الاسفلتية الناتجة من تطوير عدد من المناطق.

وتم البدء في كشط الطبقة الاسفلتية بطريق كورنيش النيل الذى يجرى تطويره حاليًا تمهيدًا لرصفه بالأسفلت، واستكمال رصف طريق ١٩١ بالأسفلت بدءًا من عزب النهضة وحتى مدينة الروضة بتكلفة قدرها ٥ ملايين جنيه، وأخيرًا البدء في مشروع ربط مدخل السيالة بالطريق الدولى الساحلى، لتنفيذ محور جديد بديل لطريقا شطا وخمسة حديث.

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