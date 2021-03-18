عالميون يشاركون في أسبوع القاهرة للصور 2021

يركز الاتجاه التعليمي لهذا العام بشكل أساسي على توسيع مجال التصوير الفوتوجرافي، وتشجيع المصورين وصانعي الصور على حد سواء في توسيع آفاقهم الفنية والتقنية والتجارية.



يأتي كل هذا في ضوء التغيرات والظروف العالمية والإقليمية الحالية التي فرضت اندماجًا بين العديد من أنواع التصوير الفوتوجرافي إما لأسباب اقتصادية أو لأسباب عاطفية.



ومن أجل ذلك سينطلق أسبوع القاهرة للتصوير التركيز على مثل هذه القضايا، وتمثيلها أمام جمهوره، وإليك 10 من أفضل المصورين الذين سيشاركون في النسخة الثانية من أسبوع التصوير في القاهرة.



ـ شمايم

هو مصور محترف يركز على الموضة والتحرير والإعلان والجمال، ويمكن مشاهدة أعماله في المجلات والحملات الإعلانية في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا ومصر والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا ومنطقة البحر الكاريبي والبرتغال وتركيا والبرازيل والإمارات العربية المتحدة.



ـ تسنيم السلطان

هو أحد المصورات الرائدات في مجال حفلات الزفاف والأفلام الوثائقية.



ـ بيتر ديكامبو

هو مصور وثائقي هدفه مشاركة أعماله والمساهمة فيها من أجل فتح قناة للحوار فيما يتعلق بالتنمية الدولية وتصورات أفريقيا.



ـ بتول الدعوي

هي مؤسسة Blow Creative Studio، وانغمست في شغفها بالتصوير والإخراج منذ عام 2011.

