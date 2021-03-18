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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شروط دخول كبار السن الأندية والشواطئ بمحافظة الإسماعيلية مجانًا

الخميس 18/مارس/2021 - 03:01 م
اندية الإسماعيلية
اندية الإسماعيلية
مصطفى دياب
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أصدرت محافظة الإسماعيلية، بيانا توضيحيا، بشروط مجانية دخول كبار السن الاندية والشواطىء التابعة لها، وهى أن يتخطى سن المعاش 60 عاما، طبقا للثابت ببطاقة الرقم القومي الخاصة به عند الدخول.

وأصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية قرارًا بفتح جميع أندية المحافظة لكبار السن مجانًا، الإثنين الماضي، على هامش افتتاح معرض سيدات الاعمال بالمجلس الاقتصادي للغرفة التجارية.

ووعد المحافظ أن يصدر القرار رسميًّا وسيتم إرسال نسخة منه إلى جميع أندية المحافظة بالكامل.


وكان قد استوقف محافظ الإسماعيلية أحد المواطنين بنادي الشجرة، خلال تفقده معرضًا للغرفة التجارية، اشتكى فيها من عدم قدرتهم على الدخول لأندية المحافظة ودفع الرسوم، خاصة وأنهم اعتادوا الحضور في النادي بشكل شبه يومي.

وقال محافظ الإسماعيلية إن المحافظة تنسق مع الغرفة التجارية، لعمل دورات تدريبية للشباب خلال الفترة المقبلة، لصقل الشباب بالمهارات التي تساعدهم في زيادة مشروعاتهم.

ولفت إلى ن الدورات التدريبية سترفع من قدرات الشباب، خاصة في الصناعات اليدوية كأعمال الخرز والكروشيه والتطريز.


وأشارمحافظ الإسماعيلية إلى أن المعارض الحالية تشهد زيادة مستمرة في الأعداد، وإقبالًا من عارضين جدد يقتحمون سوق المشروعات الصغيرة، مؤكدا "لن نتركهم وسندعمهم ونوفر لهم كل وسائل الدعم ومختلف المعارض لتسويق منتجاتهم بشكل مستمر لضمان استمرارية المشاريع وخاصة الشباب والسيدات المبتدئين".

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