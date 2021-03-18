شروط دخول كبار السن الأندية والشواطئ بمحافظة الإسماعيلية مجانًا

شروط دخول كبار السن الأندية والشواطئ بمحافظة الإسماعيلية مجانًا
الخميس 18/مارس/2021 - 03:01 م
مصطفى ديابطباعة
أصدرت محافظة الإسماعيلية، بيانا توضيحيا، بشروط مجانية دخول كبار السن الاندية والشواطىء التابعة لها، وهى أن يتخطى سن المعاش 60 عاما، طبقا للثابت ببطاقة الرقم القومي الخاصة به عند الدخول.
وأصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية قرارًا بفتح جميع أندية المحافظة لكبار السن مجانًا، الإثنين الماضي، على هامش افتتاح معرض سيدات الاعمال بالمجلس الاقتصادي للغرفة التجارية.
ووعد المحافظ أن يصدر القرار رسميًّا وسيتم إرسال نسخة منه إلى جميع أندية المحافظة بالكامل.
وكان قد استوقف محافظ الإسماعيلية أحد المواطنين بنادي الشجرة، خلال تفقده معرضًا للغرفة التجارية، اشتكى فيها من عدم قدرتهم على الدخول لأندية المحافظة ودفع الرسوم، خاصة وأنهم اعتادوا الحضور في النادي بشكل شبه يومي.
وقال محافظ الإسماعيلية إن المحافظة تنسق مع الغرفة التجارية، لعمل دورات تدريبية للشباب خلال الفترة المقبلة، لصقل الشباب بالمهارات التي تساعدهم في زيادة مشروعاتهم.
ولفت إلى ن الدورات التدريبية سترفع من قدرات الشباب، خاصة في الصناعات اليدوية كأعمال الخرز والكروشيه والتطريز.
وأشارمحافظ الإسماعيلية إلى أن المعارض الحالية تشهد زيادة مستمرة في الأعداد، وإقبالًا من عارضين جدد يقتحمون سوق المشروعات الصغيرة، مؤكدا "لن نتركهم وسندعمهم ونوفر لهم كل وسائل الدعم ومختلف المعارض لتسويق منتجاتهم بشكل مستمر لضمان استمرارية المشاريع وخاصة الشباب والسيدات المبتدئين".
أصدرت محافظة الإسماعيلية، بيانا توضيحيا، بشروط مجانية دخول كبار السن الاندية والشواطىء التابعة لها، وهى أن يتخطى سن المعاش 60 عاما، طبقا للثابت ببطاقة الرقم القومي الخاصة به عند الدخول.
وأصدر اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية قرارًا بفتح جميع أندية المحافظة لكبار السن مجانًا، الإثنين الماضي، على هامش افتتاح معرض سيدات الاعمال بالمجلس الاقتصادي للغرفة التجارية.
ووعد المحافظ أن يصدر القرار رسميًّا وسيتم إرسال نسخة منه إلى جميع أندية المحافظة بالكامل.
وكان قد استوقف محافظ الإسماعيلية أحد المواطنين بنادي الشجرة، خلال تفقده معرضًا للغرفة التجارية، اشتكى فيها من عدم قدرتهم على الدخول لأندية المحافظة ودفع الرسوم، خاصة وأنهم اعتادوا الحضور في النادي بشكل شبه يومي.
وقال محافظ الإسماعيلية إن المحافظة تنسق مع الغرفة التجارية، لعمل دورات تدريبية للشباب خلال الفترة المقبلة، لصقل الشباب بالمهارات التي تساعدهم في زيادة مشروعاتهم.
ولفت إلى ن الدورات التدريبية سترفع من قدرات الشباب، خاصة في الصناعات اليدوية كأعمال الخرز والكروشيه والتطريز.
وأشارمحافظ الإسماعيلية إلى أن المعارض الحالية تشهد زيادة مستمرة في الأعداد، وإقبالًا من عارضين جدد يقتحمون سوق المشروعات الصغيرة، مؤكدا "لن نتركهم وسندعمهم ونوفر لهم كل وسائل الدعم ومختلف المعارض لتسويق منتجاتهم بشكل مستمر لضمان استمرارية المشاريع وخاصة الشباب والسيدات المبتدئين".