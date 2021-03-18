بريطانيا تطعم 12 مليونًا بالجرعة الثانية ضد كورونا بحلول أبريل

أعلنت الصحة البريطانية، اليوم الخميس، عن تطعيم 12 مليون شخص بالجرعة الثانية بحلول أبريل، وفق لقناة "العربية" الإخبارية.وفي سياق متصل، كانت قد لوحت المفوضية الأوروبية أمس الأربعاء بتشديد شروط تصدير اللقاحات المضادة لكورونا المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي إلى خارج التكتل، في إطار آلية رقابة وضعتها نهاية يناير، ويأتي ذلك مع التأخر في تسلّم شحنات اللقاحات.وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لايين: نصدر الكثير من اللقاحات إلى دول تنتجها هي نفسها. هذه دعوة لها لتكون منفتحة على تصدير لقاحات في اتجاه الاتحاد الأوروبي.وأضافت: "نحن مستعدون لجميع الخيارات لضمان تلقي أوروبا حصّتها العادلة"، وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي صدّر في الأسابيع الستة الأخيرة نحو 41 مليون جرعة لقاح إلى 33 بلدا.وفي تطورجديد، بدأت شركة موديرنا الأمريكية تجارب لقاح ضد كوفيد- 19 على آلاف الأطفال من الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و11 عاما، في خطوة جديدة ضرورية للحد من انتشار الوباء، رغم أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بأعراض المرض الشديدة، وأصغرهم سنًا ليسوا ناقلين نشطين للعدوى، لذلك لم تعط الأولوية حتى الآن لتطعيمهم.وحصلت شركة فايزر على ترخيص لاستخدام لقاحها للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر، وموديرنا وجونسون آند جونسون لمن هم في سن 18 عامًا أو أكثر.