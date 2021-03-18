نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري برقم الجلوس 2021 بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج





رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري برقم الجلوس 2021





وأتاح قطاع المعاهد الأزهرية التابع لمشيخة الأزهر الشريف موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021 من خلال هذا الرابط ( من هنا ) حيث يمكن من خلاله الاستعلام عن درجات الطلاب إلكترونياً عقب إدخال رقم الجلوس وبيانات المعهد المقيد به خاصة في ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





خطوات الحصول على نتائج طلاب الصف السادس الأزهري إلكترونيا





يمكن لطلاب المعاهد الأزهرية الحصول على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف السادس إلكترونيا باتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع نتائج طلاب المعاهد الأزهرية من موقع بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج خلال هذا الرابط ( من هنا ).





اختيار السنة الدراسية المراد الاستعلام عن نتيجتها.





اختيار الفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته.





كتابة بيانات المعهد المقيد به الطالب والمنطقة التعليمية والمحافظة.





كتابة رقم جلوس الطالب.





الضغط على زر الاستعلام.





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رفع الغياب بالفصل الدراسي الثاني





يرغب الكثير من أولياء الأمور في معرفة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري برقم الجلوس 2021 خاصة عقب توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الغياب بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية وجعل الحضور اختياريا وفقا لإرادة أولياء الأمور وذلك سلامة الطلاب بمختلف المراحل التعليمية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يقضي على الجهاز المناعي بالكامل خلال فترة زمنية وجيزة .

يدير الكثير من طلاب المعاهد الأزهرية وأولياء أمورهم حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابطعبر موقع بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية للنتائج، والذي حظى على أعلى نسب مشاهدة منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.. لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وكيفية الحصول على نتيجة طلاب الصف السادس الأزهري إلكترونيا.