«فرونتكس»: تراجع محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بنسبة 40%

أظهرت بيانات اليوم الخميس أن محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تراجعت بنسبة 40 بالمئة خلال أول شهرين من العام الجاري 2021 مقارنة بالعام الماضي.

وأوضحت البيانات التي نشرتها وكالة الحدود الأوروبية وخفر السواحل (فرونتكس)، أنه جرى رصد 12 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي.

وعزت (فرونتكس) تراجع محاولات الهجرة بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي يحاولون الوصول إلى شرق وغرب البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن عدد المحاولات غير الشرعية للهجرة إلى أوروبا، بلغت 4650 حالة في فبراير الماضي أي حوالي نصف الرقم المسجل في نفس الشهر من العام الماضي.